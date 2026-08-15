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15 серпня 2026, 10:34

Росіяни 55 разів обстріляли Сумщину: загинули 9-річний хлопчик і жінка

15 серпня 2026, 10:34
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Фото: Національна поліція
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Протягом минулої доби російські війська 55 разів обстріляли 30 населених пунктів Сумської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок атак загинули двоє людей, серед них 9-річний хлопчик. Ще дев'ятеро людей дістали поранень.

У Буринській громаді внаслідок влучання російських безпілотників у житловий будинок загинули 9-річний хлопчик та 29-річна жінка. Поранення отримали чоловіки віком 29, 62 та 70 років, а також жінки віком 52 та 68 років.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого дрона постраждав 58-річний чоловік. Через мінометний обстріл травмувалися дві жінки віком 60 та 71 року, а також 37-річний чоловік.

Внаслідок обстрілів на території області пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, магазин та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранень.

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