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У Львові вибухнув акумулятор у квартирі: надзвичайники врятували шістьох людей
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15 серпня 2026, 09:22

У Львові вибухнув акумулятор у квартирі: надзвичайники врятували шістьох людей

15 серпня 2026, 09:22
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Фото: ДСНС Львівщини
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Уночі 15 серпня у Львові сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Варшавській

Про це інформує Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Повідомлення про вибух надійшло до рятувальників о 00:42.

Коли вогнеборці прибули на місце, з вікон квартири виривався густий чорний дим. Усередині перебував чоловік, який кликав на допомогу. Оскільки двері помешкання були зачинені, рятувальники за допомогою висувної драбини допомогли йому вибратися та передали медикам. Після огляду чоловік від госпіталізації відмовився.

Внаслідок вибуху також була зруйнована суміжна стіна між квартирами. Через це у сусідньому помешканні опинилися заблоковані двоє дорослих і двоє дітей. Рятувальники потрапили до квартири через драбину, відчинили двері зсередини та вивели людей на свіже повітря.

Ще з однієї квартири надзвичайники разом із поліцейськими евакуювали жінку, яка через сильне задимлення не могла самостійно залишити приміщення.

Загалом рятувальники врятували шістьох людей, серед них двоє дітей. Після огляду медиками всі вони відмовилися від госпіталізації.

Під час розвідки з'ясувалося, що загорілася акумуляторна батарея та речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 01:14, а о 01:17 – повністю ліквідували.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

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