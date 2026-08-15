РФ атакувала Україну 152 ударними БпЛА: є влучання на 16 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 серпня російські війська атакували Україну 152 ударними безпілотниками різних типів. Атака тривала з 18:00 14 серпня

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ та тимчасово окупованої частини Донецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 124 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів, а також три баражуючі боєприпаси "Бандерол".

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях. Також уламки збитих цілей впали на одній локації.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранень.