FPV-дрон РФ атакував авто на Харківщині: загинули батько і син

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У понеділок, 29 червня, росіяни атакували цивільне авто на Харківщині, загинули двоє мирних жителів

Про це, як інформує "Думка", повідомили в Борівській селищній раді, передає RegioNews.

За даними місцевої влади, близько 7:20 російські військові атакували FPV-дроном на оптоволокні цивільний автомобіль на автодорозі між селищем Борова та селом Гороховатка.

Унаслідок удару загинули двоє жителів села Гороховатка – 87-річний Віктор Мироненко та його 58-річний син Сергій Мироненко.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 24 населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 26 дістали поранення, серед них – двоє дітей.