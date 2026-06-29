11:18  29 червня
Дорога всипана ковбасою: росіяни атакували дроном вантажівку м'ясокомбінату на Харківщині
09:42  29 червня
У Києві нетверезий чоловік розбив металевою палицею вікна п'яти авто
09:14  29 червня
На Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW і загинув, упавши на дорогу
UA | RU
UA | RU
29 червня 2026, 11:56

FPV-дрон РФ атакував авто на Харківщині: загинули батько і син

29 червня 2026, 11:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 29 червня, росіяни атакували цивільне авто на Харківщині, загинули двоє мирних жителів

Про це, як інформує "Думка", повідомили в Борівській селищній раді, передає RegioNews.

За даними місцевої влади, близько 7:20 російські військові атакували FPV-дроном на оптоволокні цивільний автомобіль на автодорозі між селищем Борова та селом Гороховатка.

Унаслідок удару загинули двоє жителів села Гороховатка – 87-річний Віктор Мироненко та його 58-річний син Сергій Мироненко.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 24 населених пунктах Харківської області. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 26 дістали поранення, серед них – двоє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область дрон атака авто РФ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
На Харківщині мати заробляла на порно з 10-річною донькою
29 червня 2026, 14:20
У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку: двоє загиблих, є поранені
29 червня 2026, 13:57
Смертельна ДТП на Київщині: BMW влетів у велосипед
29 червня 2026, 13:55
Підпільний Starlink для росіян: СБУ викрила 8 агентів окупантів у різних областях
29 червня 2026, 13:35
Російський удар по Дніпру: вже 5 загиблих та 28 постраждалих
29 червня 2026, 13:16
Нульова сума чи взаємний виграш: як ми сприймаємо світ
29 червня 2026, 12:55
В Україні за місяць потонули 123 людини, серед них – 33 дитини
29 червня 2026, 12:50
У Хмельницькому легковик виїхав на переїзд під потяг: загинули двоє 18-річних пасажирів, є постраждалі
29 червня 2026, 12:40
Росія вдарила по рятувальниках на Донеччині та Дніпропетровщині
29 червня 2026, 12:36
Загибель військових пілотів на Хмельниччині: ДБР повідомило нові деталі
29 червня 2026, 12:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »