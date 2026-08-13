У Львові чоловік осквернив фігуру Матері Божої
У ЛЬвові вчинили вандалізм із фігурою Діви Марії. Поліція знайшла чоловіка, який це зробив
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Правоохоронцям вдень 13 серпня повідомили, що фігуру Діви Марії, яка знаходиться на вулиці Любінській, пошкодили. Скульптура була розмальвана чорним фломастером, а квіти біля узніжжя були поламані.
Виявилось, що це зробив 46-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.
Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі вандали порвали банер з портретами загиблих захисників. Правоохоронці вже шукають зловмисників.
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