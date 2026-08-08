Фото: ОВА

У лікарні помер 82-річний чоловік, який зазнав важких поранень під час російської атаки на ринок у Білопіллі 7 серпня

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Літній чоловік дістав множинні важкі травми, коли ворожий дрон атакував людей на ринку. Медики до останнього боролися за його життя, проте врятувати потерпілого не вдалося.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по ринку у Білопіллі на Сумщині вранці 7 серпня. Повідомлялося про 10 постраждалих, з яких двоє перебували у важкому стані.