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08 серпня 2026, 15:57

Понад 25 років займався поверненням тіл загиблих на війні: у Києві попрощалися з Олексієм Юковим

08 серпня 2026, 15:57
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Фото: Суспільне
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У суботу, 8 серпня, у Києві попрощалися з Олексієм Юковим – засновником і керівником пошукової групи "Плацдарм". Понад 25 років він присвятив пошуку, ексгумації та поверненню додому тіл полеглих воїнів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Церемонія пройшла у Володимирському соборі. Панахиду за Олексієм Юковим очолив митрополит Епіфаній.

Для близьких Олексій був значно більшим, ніж просто пошуковець. Донька його дружини розповіла, що він був громадським активістом, а для багатьох людей став фактично названим батьком.

На прощання з Юковим прийшли сотні людей. Після богослужіння процесія вирушила на Майдан незалежності.

Нагадаємо, Олексій Юков 5 серпня отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення на Донеччині. Авто, у якому він їхав, підірвалося на міні в Лиманському районі.

Впродовж двох діб петиція про надання Юкову звання "Героя України" зібрала 28,6 тисячі із 25 необхідних. Тепер її має розглянути президент України та ухвалити відповідне рішення.

Що відомо про Олексія Юкова

Олексій Юков – родом зі Слов'янська Донецької області. Разом з однодумцями чоловік заснував "Асоціацію дослідників військово-історичної спадщини "Плацдарм".

В інтерв'ю "Суспільному" Олексій розповідав, що понад чверть століття займався пошуком загиблих у війні. До 2014 року повертав додому останки воїнів, полеглих у Другій світовій війні. З початку російсько-української війни подовжив справу: шукав тіла і цивільних, і військових. Також його загін забирав з місць боїв тіла російських солдатів, яких потім відправляли на обмін.

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