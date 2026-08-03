Фото: ДСНС

Вночі 3 серпня в Чечелівському районі Дніпра сталася пожежа в лікарні, що розташована на вулиці Степана Бандери

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло в одній із палат на третьому поверсі триповерхової будівлі. Вогонь охопив площу близько 20 кв. м.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували дев’ятьох людей. В одному з приміщень надзвичайники виявили загиблу людину.

Пожежу повністю ліквідували. Причини її виникнення встановлюються.

Нагадаємо, вночі 23 липня у Кривому Розі під час пожежі в будинку загинуло подружжя – 87-річний чоловік та 84-річна жінка.