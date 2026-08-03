Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок чергової ворожої атаки безпілотника по Запоріжжю 3 серпня постраждали три людини

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Російський дрон поцілив в одну з АЗС у обласному центрі. Від вибуху травмувалися троє жінок, які в момент удару перебували неподалік.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, 3 серпня російський дрон пошкодив лінію електропередачі у Запоріжжі. Були знеструмлені понад 45 тисяч споживачів.