Фото: ОВА

У ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками місто Балаклія Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали вісім людей. Серед постраждалих є двоє дітей: 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Усім пораненим надається необхідна меддопомога.

Через влучання дронів виникли пожежі. Вогонь охопив чотири приватні будинки, підвальне приміщення, господарчі споруди, гараж та автомобілі.

На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, у Харкові 17 червня оголошено Днем жалоби за рятувальниками, які загинули внаслідок російського ракетного удару.