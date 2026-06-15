На Харківщині кількість постраждалих у селі Добренька зросла до 7 осіб
Росія завдала ракетного удару по селу Добренька Берестинського району Харківської області, постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .
"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по с. Добренька Берестинського району збільшується.
На цю хвилину 7 людей звернулися до медиків за допомогою. Серед постраждалих двоє дівчат 7 та 10 років", - зазначив Синєгубов.
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Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російської атаки безпілотниками 15 червня загинули кілька тварин у зоопарку.
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