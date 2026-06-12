Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 червня РФ атакувала Україну 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 102 російські безпілотники.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки "шахедів" на Миколаїв поранення отримали три людини. Зранку росіяни знову атакували місто – пошкоджено транспортне підприємство.