РФ атакувала Полтавський район: зруйновано об’єкт АПК

Ілюстративне фото: ДСНС Полтавщини

У ніч на 11 червня російські війська атакували Полтавський район

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок ворожого удару було зруйновано об’єкт агропромислового комплексу.

На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Полтавському районі лунали потужні вибухи. Вранці Повітряні сили ЗСУ уточнили, що фактично було зафіксовано запуск двох балістичних ракет.

Як відомо, в ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 221 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.