Росіяни знову вдарили по Конотопу: є загибла, четверо постраждалих
Вранці 11 червня російські військові знову атакували Конотоп безпілотниками
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.
"Приліт по цивільній інфраструктурі. Там, куди прилетіло, були люди", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару загинула 42-річна жінка, яка працювала прибиральницею.
Відомо про чотирьох постраждалих жителів: двох жінок і двох чоловіків. У них – великі опіки рук, ніг, голови і тіла. У одного чоловіка 55% опіків тіла.
Нагадаємо, вночі зранку 11 червня російська армія атакувала Конотоп Сумської області. Через влучання місто залишилося без електроенергії та водопостачання, а також частково без газу.
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