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Про це ​​повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.

"Приліт по цивільній інфраструктурі. Там, куди прилетіло, були люди", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару загинула 42-річна жінка, яка працювала прибиральницею.

Відомо про чотирьох постраждалих жителів: двох жінок і двох чоловіків. У них – великі опіки рук, ніг, голови і тіла. У одного чоловіка 55% опіків тіла.

Нагадаємо, вночі зранку 11 червня російська армія атакувала Конотоп Сумської області. Через влучання місто залишилося без електроенергії та водопостачання, а також частково без газу.