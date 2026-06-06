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06 червня 2026, 10:57

Нічна атака на Сумщину: дрони вдарили по АЗС та поштовому авто, є поранені

06 червня 2026, 10:57
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Фото: Сумська ОВА
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Цієї ночі російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, автозаправну станцію та поштовий транспорт у Сумській області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Після опівночі ворожий безпілотник поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС, її госпіталізували. Медики повідомляють, що загрози життю немає.

Згодом ще один російський дрон атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранення отримав водій, його доставили до лікарні та надають необхідну допомогу.

Крім того, за минулу добу внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах області постраждали ще п'ятеро людей. Тяжких поранень серед них немає.

Нагадаємо, зранку 6 червня окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок удару ворожого безпілотника сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Постраждали п'ятеро людей.

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