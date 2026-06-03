Російські війська атакували житловий сектор Херсона дронами, є загиблі

Фото: ДСНС

Російські війська 3 червня продовжують масовані атаки на Херсон. Внаслідок ударів ворожих безпілотників загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними рятувальників, в одному з районів міста після влучань російських дронів загорілися квартири у багатоповерховому житловому будинку. Крім того, у Херсоні виникли масштабні пожежі.

Ліквідація наслідків атак відбувалася в надзвичайно складних умовах. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів з боку російських військ.

Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним та передали їх правоохоронцям для подальшої евакуації до медичних закладів.

На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація пожеж.

Нагадаємо, що впродовж 3 червня окупанти здійснили серію атак на Херсон та область, застосувавши авіацію, артилерію та ударні БпЛА. Наразі відомо про п’ятьох загиблих та 19 постраждалих, серед яких 17-річний хлопець.