Ворог обстріляв Чугуїв: серед постраждалих — 14-річна дитина

Фото: Харківська ОВА

Сьогодні 3 червня росіяни завдали удару по місту Чугуїв. Внаслідок влучання постраждали двоє мирних мешканців, серед них — 14-річна дитина

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За попередніми даними, через атаку пошкоджень зазнали двоповерхові багатоквартирні житлові будинки та навчальний заклад.

Інформація про характер травм постраждалих наразі уточнюється.

На місці влучання працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

Фахівці ліквідовують наслідки удару та документують черговий воєнний злочин російських військ.

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок російського удару по селищу Рокитне на Харківщині зросла до дев’яти осіб.