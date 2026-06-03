Ворог тероризує Сумщину: атаковано Ямпільську та Кролевецьку громади, є поранені
Російські військові атакували Ямпільську і Кролевецьку громади у Сумській області, троє людей зазнали поранень.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
У Ямпільській громаді російський дрон атакував цивільну інфраструктуру.
За попередньою інформацією, поранені троє людей – двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували.
У Кролевецькій громаді внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків.
Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди, попередньо, не постраждали.
Нагадаємо, що упродовж доби на території Сумської області зафіксовано обстріли 36 населених пунктів. Ворог здійснював удари по Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах.
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