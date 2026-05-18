У ніч на 18 травня російські військові завдали удару по Кіровоградській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджень зазнав приватний будинок у Кропивницькому районі. Загорілася покрівля оселі, вогонь охопив площу 40 квадратних метрів.

Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували пожежу та запобігли більшому руйнуванню.

На щастя, серед мешканців постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилися житлові квартали у Київському та Приморському районах міста.