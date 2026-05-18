Минулої доби російські війська завдали ударів по Чернігівській області. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Корюківському районі під вогнем опинилися дві громади. Там через ворожі удари спалахнули приватні будинки та автомобіль. Поранення отримали двоє людей 52 та 25 років – медики госпіталізували постраждалих до лікарні.

У Чернігові внаслідок атаки загорілися два автомобілі, також пошкоджень зазнала двоповерхова будівля.

Крім того, у Чернігівському районі ворог завдав ударів по місту Городня та території Ріпкинської громади. Там понівечені приватні будинки та будівля колишнього магазину, що наразі не експлуатується.

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, які ліквідовували наслідки ворожих атак та надавали необхідну допомогу населенню.

