Фото: ДСНС

У ніч на 18 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилися житлові квартали у Київському та Приморському районах міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей – 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.

Ворожі БпЛА поцілили у три будинки. У Приморському районі один одноповерховий будинок повністю зруйновано, там отримала поранення дитина. За іншою адресою суттєвих руйнувань зазнав ще один одноповерховий приватний будинок, де спалахнула пожежа та постраждав чоловік.

Також уламки пошкодили дах триповерхового житлового будинку, там загорілися горищне перекриття та квартира на останньому поверсі. В інших навколишніх будівлях понівечені фасади та вибиті шибки.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі. До гасіння та розбору завалів залучалися понад 80 вогнеборців та 20 одиниць спецтехніки.

Наразі на місцях прильотів працюють екстрені та комунальні служби, які допомагають мешканцям і ліквідовують наслідки атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин росіян.

Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей.