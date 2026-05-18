У ніч та вранці 18 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, безпілотники, артилерію та авіабомби. Ворог ударив по шістьох районах регіону, внаслідок чого поранення отримали 26 людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Найбільше постраждав обласний центр. У Дніпрі поранення дістали 18 людей. У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, будівля вищого навчального закладу, релігійна установа, підприємство та автомобілі.

Крім того, внаслідок ударів по Дніпровському району понівечені приватні оселі, спалахнула пожежа. Дві жінки отримали поранення, одну з яких – 76-річну пенсіонерку – госпіталізували.

У Кривому Розі під прицілом опинилися підприємство та інфраструктурні об'єкти. Там поранені двоє чоловіків віком 36 і 40 років, їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто, пошкоджена агрофірма.

У Кам'янському районі побиті оселі та авто. Постраждала 74-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі пошкоджені оселі. 65-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджена АЗС. Постраждали жінки 32 і 46 років – вони лікуватимуться амбулаторно.

