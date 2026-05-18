18 травня 2026, 08:08

Масштабний удар по Дніпропетровщині: ворог атакував шість районів, поранені 26 людей

Фото: ОВА
У ніч та вранці 18 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, безпілотники, артилерію та авіабомби. Ворог ударив по шістьох районах регіону, внаслідок чого поранення отримали 26 людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Найбільше постраждав обласний центр. У Дніпрі поранення дістали 18 людей. У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, будівля вищого навчального закладу, релігійна установа, підприємство та автомобілі.

Крім того, внаслідок ударів по Дніпровському району понівечені приватні оселі, спалахнула пожежа. Дві жінки отримали поранення, одну з яких – 76-річну пенсіонерку – госпіталізували.

У Кривому Розі під прицілом опинилися підприємство та інфраструктурні об'єкти. Там поранені двоє чоловіків віком 36 і 40 років, їх ушпиталили в стані середньої тяжкості.

У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто, пошкоджена агрофірма.

У Кам'янському районі побиті оселі та авто. Постраждала 74-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі пошкоджені оселі. 65-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджена АЗС. Постраждали жінки 32 і 46 років – вони лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Під ударом опинилися житлові квартали у Київському та Приморському районах міста.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
