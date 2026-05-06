Удар по Запоріжжю: правоохоронці досі встановлюють особи жертв російської атаки
У Запоріжжі поліцейські та судмедексперти працюють у посиленому режимі, щоб ідентифікувати тіла людей, чиї життя обірвав учорашній російський обстріл
Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області, передає RegioNews.
"Тіла деяких людей неможливо візуально ідентифікувати внаслідок горіння. Сьогодні фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, провели роботу з рідними загиблих громадян та відібрали в них біологічний матеріал для подальшого виведення ДНК-профілів”, - уточнили у поліції.
Фахівці пояснюють, що це складна робота як у технічному, так і морально-психологічному плані.
Родинам надається всебічна підтримка та консультування щодо перебігу процедури встановлення збігів.
В поліції запевняють, що буде докладено всі зусилля, аби якнайшвидше ідентифікувати загиблих та передати тіла рідним для гідного поховання.
Нагадаємо, що 5 травня російська армія атакувала місто Запоріжжя чотирма авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Були влучання по підприємству, СТО та автомийці.
Загинули 12 людей, 43 особи постраждали, 18 з них госпіталізовані. Стан чотирьох медики оцінюють як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.
6 травня у місті оголошено день жалоби. До знищеної внаслідок атаки СТО приходять люди аби покласти квіти в памʼять про загиблих.