У Запоріжжі поліцейські та судмедексперти працюють у посиленому режимі, щоб ідентифікувати тіла людей, чиї життя обірвав учорашній російський обстріл

Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області, передає RegioNews .

"Тіла деяких людей неможливо візуально ідентифікувати внаслідок горіння. Сьогодні фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, провели роботу з рідними загиблих громадян та відібрали в них біологічний матеріал для подальшого виведення ДНК-профілів”, - уточнили у поліції.

Фахівці пояснюють, що це складна робота як у технічному, так і морально-психологічному плані.

Родинам надається всебічна підтримка та консультування щодо перебігу процедури встановлення збігів.

В поліції запевняють, що буде докладено всі зусилля, аби якнайшвидше ідентифікувати загиблих та передати тіла рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, що 5 травня російська армія атакувала місто Запоріжжя чотирма авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Були влучання по підприємству, СТО та автомийці.

Загинули 12 людей, 43 особи постраждали, 18 з них госпіталізовані. Стан чотирьох медики оцінюють як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.

6 травня у місті оголошено день жалоби. До знищеної внаслідок атаки СТО приходять люди аби покласти квіти в памʼять про загиблих.