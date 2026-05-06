21:48  06 травня
В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів
20:55  06 травня
Федоров показав наслідки обстрілу стели в Оріхівському районі
20:55  06 травня
Українські військові дроном "рознесли" будинок з росіянами (ВІДЕО)
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 22:56

Удар по Запоріжжю: правоохоронці досі встановлюють особи жертв російської атаки

06 травня 2026, 22:56
Читайте также на русском языке
Фото: ЗОВА
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі поліцейські та судмедексперти працюють у посиленому режимі, щоб ідентифікувати тіла людей, чиї життя обірвав учорашній російський обстріл

Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області, передає RegioNews.

"Тіла деяких людей неможливо візуально ідентифікувати внаслідок горіння. Сьогодні фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, провели роботу з рідними загиблих громадян та відібрали в них біологічний матеріал для подальшого виведення ДНК-профілів”, - уточнили у поліції.

Фахівці пояснюють, що це складна робота як у технічному, так і морально-психологічному плані.

Родинам надається всебічна підтримка та консультування щодо перебігу процедури встановлення збігів.

В поліції запевняють, що буде докладено всі зусилля, аби якнайшвидше ідентифікувати загиблих та передати тіла рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, що 5 травня російська армія атакувала місто Запоріжжя чотирма авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Були влучання по підприємству, СТО та автомийці.

Загинули 12 людей, 43 особи постраждали, 18 з них госпіталізовані. Стан чотирьох медики оцінюють як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.

6 травня у місті оголошено день жалоби. До знищеної внаслідок атаки СТО приходять люди аби покласти квіти в памʼять про загиблих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя обстріл загиблі атака
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Ціни на бензин в Україні: що зараз відбувається на АЗС
06 травня 2026, 23:55
Прикордонники знайшли авто з сигаретами на мільйон
06 травня 2026, 23:35
На хабарі у $34 тисячі затримали співробітника СБУ: в Офісі Генпрокурора розповіли деталі
06 травня 2026, 22:42
На Дніпропетровщині посадовця ТЦК піймали на хабарі
06 травня 2026, 22:40
Центром Києва прогулявся голий чоловік
06 травня 2026, 22:25
Стрілянина у Святошинському районі: поліція затримала водія "Мерседеса" після погоні
06 травня 2026, 22:23
Розвідники оприлюднили відео ураження ворожих поїздів у Криму
06 травня 2026, 21:59
У Києві мобілізований виконував завдання росіян
06 травня 2026, 21:55
В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів
06 травня 2026, 21:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »