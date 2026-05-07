Протягом минулої доби російські війська атакували чотири райони Сумської області, застосовуючи дрони та важке озброєння

Найбільше постраждала Сумська громада: внаслідок ударів загинули дві жінки, ще семеро мешканців поранені. Руйнувань зазнали багатоповерхівка, лікарня, дитячий садок та підприємство.

Також у громаді ворожий безпілотник поцілив у автомобіль – одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

У Новослобідській громаді через удар по житловому будинку загинув чоловік, а у Великописарівській громаді один чоловік підірвався на російській міні – він загинув.

У Попівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення та сільськогосподарська техніка, поранена одна людина.

У Березівській громаді внаслідок удару російського безпілотника у цивільне авто поранення отримав 76-річний чоловік.

У низці інших громад області пошкоджені приватні будинки, автобус, трактор, телевізійне обладнання, заклад освіти, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 7 травня російські війська атакували Суми безпілотниками. Внаслідок ударів двох БпЛА пошкоджена будівля дитячого садка, на місці виникла пожежа. Загинули дві працівниці, діти заклад не відвідували.