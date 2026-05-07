П’ятеро загиблих та одинадцятеро поранених: наслідки обстрілів Сумської області
Протягом минулої доби російські війська атакували чотири райони Сумської області, застосовуючи дрони та важке озброєння
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Найбільше постраждала Сумська громада: внаслідок ударів загинули дві жінки, ще семеро мешканців поранені. Руйнувань зазнали багатоповерхівка, лікарня, дитячий садок та підприємство.
Також у громаді ворожий безпілотник поцілив у автомобіль – одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
У Новослобідській громаді через удар по житловому будинку загинув чоловік, а у Великописарівській громаді один чоловік підірвався на російській міні – він загинув.
У Попівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення та сільськогосподарська техніка, поранена одна людина.
У Березівській громаді внаслідок удару російського безпілотника у цивільне авто поранення отримав 76-річний чоловік.
У низці інших громад області пошкоджені приватні будинки, автобус, трактор, телевізійне обладнання, заклад освіти, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, вранці 7 травня російські війська атакували Суми безпілотниками. Внаслідок ударів двох БпЛА пошкоджена будівля дитячого садка, на місці виникла пожежа. Загинули дві працівниці, діти заклад не відвідували.