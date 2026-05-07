Ворожа атака на Дніпро: постраждали вагітна жінка і чоловік
У місті Дніпро внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей – 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, обом надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.
Через удар зайнялася квартира у п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Також унаслідок атаки пошкоджено кілька сусідніх будинків і припарковані автомобілі.
Нагадаємо, протягом минулого дня російські військові майже 80 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії п'ять районів Дніпропетровщини. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 10-річну дівчинку.
