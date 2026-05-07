В ніч на 7 травня російські військові майже 30 разів атакували п'ять районів області, використовуючи артилерію та дрони. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі ворожі удари пошкодили багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі, постраждали двоє людей.

На Нікопольщині під вогнем опинилися райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади – там понівечені супермаркет, багатоповерхівки, АЗС, церква та приватний транспорт. 60-річний місцевий мешканець отримав поранення, він лікуватиметься вдома.

У Кам'янському районі під обстріл потрапила Криничанська громада: пошкоджені автівки, поранення дістав 43-річний чоловік (лікуватиметься амбулаторно).

На Синельниківщині ворог атакував Петропавлівську та Межівську громади, понівечена автівка.

У Павлоградському районі окупанти поцілили по Павлограду та Богданівській громаді – пошкоджені інфраструктура та автомобіль.

