Перший погляд на Україну на Євробаченні: LELÉKA показала, яким буде образ для виступу

Співачка LELÉKA провела першу репетицію у Відні. Тепер можна побачити, в якому образі вона предствлятиме Україну на Євробаченні

Тепер відомо, що над образом LELÉKA для Євробачення працювали відомі українські дизайнери та стилісти. Зокрема, Лілія Літковська (бренд LITKOVSKA) та команда стилістки Маргарити Шекель.

Основою образу став плетений корсет із різних видів тканин: шовк, віскоза, шовкова органза. Для створення цього корсету використали близько 20 метрів тканини. Робота зайняла багато годит.

"Лелече крило" тут не випадкове: це візуалізація внутрішньої волі артиста та нагадування про те, наскільки могутньою є наша природна енергія, коли ми дозволяємо собі розправити плечі", - розповіла дизайнерка Лілія Літковська.

Нагадаємо, раніше артистка розповіла, що концепція номеру вже готова. Декорації були закуплені та вже доставлені до Відня, де відбудеться Євробачення-2026. За словами співачки, фінансова чистина номеру вже повністю "покрита".

Тепер у травні вона представить Україну на пісенному конкурсі у Відні з піснею "Ridnym".