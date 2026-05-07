09:08  07 травня
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
07:48  07 травня
Смертельна ДТП на дамбі в Тернополі: одна людина загинула, інша – у лікарні
01:35  07 травня
"Скрізь треба башляти": Даша Астаф'єва зізналась, чому припинила кар'єру співачки
UA | RU
UA | RU
07 травня 2026, 07:14

Російська армія втратила за добу в Україні майже 900 військових

07 травня 2026, 07:14
Читайте также на русском языке
Фото: 93омбр Холодний Яр
Читайте также
на русском языке

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 338 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 890 окупантів, шість бронемашин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 1851 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 233 одиниці автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 7 травня 2026 року

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт ЗСУ окупанти втрати росіян російська армія
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: серед постраждалих – дитина
07 травня 2026, 09:45
На Київщині внаслідок нічної атаки пошкоджено три будинки
07 травня 2026, 09:41
На Полтавщині чоловік знайшов мертвою 13-річну доньку: поліція встановлює причини смерті
07 травня 2026, 09:23
ГРВІ та COVID-19 в Україні: понад 117 тисяч нових випадків за тиждень
07 травня 2026, 09:16
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
07 травня 2026, 09:08
Парад у Москві та інформаційний хаос: що насправді готує Кремль
07 травня 2026, 08:59
Заманив онуку на горище: на Київщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою
07 травня 2026, 08:57
Російські обстріли на Донеччині: троє людей загинули, 6 – поранені
07 травня 2026, 08:46
У Польщі розслідують напад на 14-річного українця: подробиці інциденту
07 травня 2026, 08:38
На Полтавщині водій загинув під колесами свого автобуса
07 травня 2026, 08:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »