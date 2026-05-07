Фото: 93омбр Холодний Яр

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 338 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 890 окупантів, шість бронемашин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 1851 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 233 одиниці автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

