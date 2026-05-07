Російська армія втратила за добу в Україні майже 900 військових
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 338 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 890 окупантів, шість бронемашин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 1851 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 233 одиниці автомобільної та спецтехніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.
Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: серед постраждалих – дитина
07 травня 2026, 09:45На Київщині внаслідок нічної атаки пошкоджено три будинки
07 травня 2026, 09:41На Полтавщині чоловік знайшов мертвою 13-річну доньку: поліція встановлює причини смерті
07 травня 2026, 09:23ГРВІ та COVID-19 в Україні: понад 117 тисяч нових випадків за тиждень
07 травня 2026, 09:16У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
07 травня 2026, 09:08Парад у Москві та інформаційний хаос: що насправді готує Кремль
07 травня 2026, 08:59Заманив онуку на горище: на Київщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою
07 травня 2026, 08:57Російські обстріли на Донеччині: троє людей загинули, 6 – поранені
07 травня 2026, 08:46У Польщі розслідують напад на 14-річного українця: подробиці інциденту
07 травня 2026, 08:38На Полтавщині водій загинув під колесами свого автобуса
07 травня 2026, 08:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »