Ціни на бензин в Україні: що зараз відбувається на АЗС
В Україні після загострення ситуації на Близькому сході почали змінюватись цінники на АЗС. Уряд запровадив комплекс заходів для стабілізації ринку
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 6 травня середні ціни на бензин в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 77,38 гривні за літр;
- бензин А-95 – 73,21 гривні за літр;
- бензин А-92 – 67,15 гривні за літр;
- дизпальне – 88,87 гривні за літр;
- автогаз – 48,45 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.
