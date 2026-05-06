Ціни на бензин в Україні: що зараз відбувається на АЗС

Фото з відкритих джерел

В Україні після загострення ситуації на Близькому сході почали змінюватись цінники на АЗС. Уряд запровадив комплекс заходів для стабілізації ринку

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 6 травня середні ціни на бензин в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 77,38 гривні за літр;

бензин А-95 – 73,21 гривні за літр;

бензин А-92 – 67,15 гривні за літр;

дизпальне – 88,87 гривні за літр;

автогаз – 48,45 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.