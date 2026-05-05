Росіяни ударили по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 9 осіб

Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю 5 травня збільшилася до 9 осіб — чоловік, якого рятувальникам вдалося деблокувати з-під уламків будівлі, помер у реанімації

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

За оновленими даними, загинули 9 людей ще 2 особи дістали поранення.

Один із постраждалих, якого рятувальники деблокували з-під завалів, помер у лікарні.

Наразі рятувальники ліквідували всі осередки пожеж на місцях влучань, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Психологи ДСНС надали допомогу: 38 людям, серед них 6 дітей і 2 маломобільні особи.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція.