Росіяни ударили по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 9 осіб
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю 5 травня збільшилася до 9 осіб — чоловік, якого рятувальникам вдалося деблокувати з-під уламків будівлі, помер у реанімації
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
За оновленими даними, загинули 9 людей ще 2 особи дістали поранення.
Один із постраждалих, якого рятувальники деблокували з-під завалів, помер у лікарні.
Наразі рятувальники ліквідували всі осередки пожеж на місцях влучань, тривають аварійно-рятувальні роботи.
Психологи ДСНС надали допомогу: 38 людям, серед них 6 дітей і 2 маломобільні особи.
На місцях подій працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині російська армія 5 травня завдала авіаудару по центру міста, триває рятувальна операція.
