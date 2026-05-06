Фото ілюстративне/Сили оборони півдня України

У Харкові російські безпілотники атакували Салтівський та Основ'янський райони

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару по Салтівському району постраждали двоє чоловіків. Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм. Наразі медики надають необхідну допомогу.

Також пошкоджено 2 гаражі та 3 автомобілі.

В Основ'янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки.

Поки звернень до медиків не надходило.

Нагадаємо, що у Сумах поліція працює на місці влучань російських безпілотників. Внаслідок ранкової атаки пошкоджено будівлю дитячого садка, на місці виникла пожежа.