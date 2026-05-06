Росіяни вдарили дронами по Харкову, є постраждалі
У Харкові російські безпілотники атакували Салтівський та Основ'янський райони
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За попередніми даними, внаслідок ворожого удару по Салтівському району постраждали двоє чоловіків. Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм. Наразі медики надають необхідну допомогу.
Також пошкоджено 2 гаражі та 3 автомобілі.
В Основ'янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки.
Поки звернень до медиків не надходило.
Нагадаємо, що у Сумах поліція працює на місці влучань російських безпілотників. Внаслідок ранкової атаки пошкоджено будівлю дитячого садка, на місці виникла пожежа.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
У Києві студенти коледжу організували наркобізнес
06 травня 2026, 16:10Посадив Чийгоза та Костенка: окупаційний "суддя" із Сімферополя отримав 13 років тюрми
06 травня 2026, 15:59Мер Чорноморська йде служити до ЗСУ: що відомо
06 травня 2026, 14:58У Сумах поліція показала наслідки удару по дитячому садку
06 травня 2026, 14:364 тисячі доларів за "подорож" за кордон: на Житомирщині викрили чергову "дорогу ухилянтів"
06 травня 2026, 14:30Завод у Чебоксарах після удару "Фламінго": з'явилися супутникові знімки
06 травня 2026, 14:27Росіяни вдарили по Сумах: загинула працівниця дитсадка
06 травня 2026, 14:15Сутичка з ТЦК у Тернополі: постраждали військовий і жінка
06 травня 2026, 13:38Сибіга: заяви РФ про "припинення вогню" 9 травня – не про дипломатію
06 травня 2026, 13:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »