ДТП трапилася у Тернополі 6 травня близько 22:00 на вулиці Руській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поблизу дамби Тернопільського ставу зіткнулися Renault та BMW.

Внаслідок аварії одна людина загинула, ще одну з травмами госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини зіткнення.

