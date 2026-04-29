Понад 800 ударів за добу: на Запоріжжі через ворожі обстріли постраждали троє людей
Протягом доби російські війська завдали 833 удари по 43 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворог активно застосовував різні види озброєння:
- Авіація: здійснено 20 ударів по 14 населених пунктах, серед яких Оріхів, Таврійське та Малокатеринівка.
- Безпілотники: 540 БпЛА (переважно FPV-дрони) атакували Запоріжжя та ще понад 30 міст і сіл області.
- Артилерія та РСЗВ: зафіксовано 267 артударів та 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по прифронтових громадах.
Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району отримали поранення троє людей.
За добу правоохоронці отримали 51 повідомлення про пошкодження будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою. Ворог прицільно вдарив по житлових будинках.
28 квітня 2026
