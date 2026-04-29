Более 800 ударов за сутки: на Запорожье из-за вражеских обстрелов пострадали три человека
В течение суток российские войска нанесли 833 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Враг активно применял разные виды вооружения:
- Авиация: совершено 20 ударов по 14 населенным пунктам, среди которых Орехов, Таврическое и Малокатериновка.
- Беспилотники: 540 БпЛА (преимущественно FPV-дроны) атаковали Запорожье и еще более 30 городов и сел области.
- Артиллерия и РСЗО: зафиксировано 267 артударов и 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по прифронтовым громадам.
В результате атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения три человека.
За сутки правоохранители получили 51 сообщение о повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и громады ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам.
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
