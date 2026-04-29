В течение суток российские войска нанесли 833 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг активно применял разные виды вооружения:

Авиация: совершено 20 ударов по 14 населенным пунктам, среди которых Орехов, Таврическое и Малокатериновка.

Беспилотники: 540 БпЛА (преимущественно FPV-дроны) атаковали Запорожье и еще более 30 городов и сел области.

Артиллерия и РСЗО: зафиксировано 267 артударов и 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по прифронтовым громадам.

В результате атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения три человека.

За сутки правоохранители получили 51 сообщение о повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и громады ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам.