У Слов’янську через удари ворожих ФАБів зруйнований навчальний заклад, є постраждалі
В ніч на 21 квітня російські військові двічі атакували авіабомбами ФАБ Слов’янськ на Донеччині
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Удари прийшлися на центральні райони міста: перший відбувся о 23:20, другий – о 05:50.
Внаслідок обстрілів повністю зруйнований навчальний заклад.
Відомо про трьох постраждалих членів однієї родини: жінку госпіталізували до лікарні, а її чоловікові та дорослому сину надали меддопомогу на місці.
Нагадаємо, вночі 21 квітня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Суми. Постраждали 15 людей. Пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади та лікарня.
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Начальник патрульної поліції Жуков, який пішов у відставку після теракту в Києві, стане радником голови Нацполіції
21 квітня 2026, 11:15Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
21 квітня 2026, 10:56Через атаки РФ на енергообʼєкти знеструмлені споживачі у пʼяти областях – Міненерго
21 квітня 2026, 10:38На Одещині п’яний водій влаштував ДТП на світлофорі: троє людей у лікарні
21 квітня 2026, 10:27Результати виборів в Болгарії: парадоксальні асоціації з українським досвідом
21 квітня 2026, 10:10Приносив солодощі та подарунки, а потім зґвалтував 13-річну: на Херсонщині судитимуть 21-річного молодика
21 квітня 2026, 09:43На Чернігівщині молода пара загинула, підірвавшись на міні на мотоциклі
21 квітня 2026, 09:28РФ атакувала "Іскандерами-М" та майже 150 дронами: є влучання на 17 локаціях
21 квітня 2026, 09:14Нічна атака дронів на Суми: кількість постраждалих зросла, серед них – троє дітей
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
