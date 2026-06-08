Росіяни вдарили по зупинці в Одесі, коли люди чекали на транспорт: одна жінка у важкому стані
Зранку 8 червня російські військові атакували Одесу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Відомо про трьох постраждалих людей, які в момент атаки очікували на транспорт на зупинці.
Внаслідок атаки осколкові поранення отримали дві жінки 64 та 65 років, а також 55-річний водій маршрутки. Усіх поранених госпіталізували. Стан однієї з постраждалих жінок (1961 р.н.) медики оцінюють як важкий – вона дістала множинні осколкові травми.
Вибуховою хвилею та уламками понівечено транспорт, зупинковий комплекс і диспетчерський пункт.
На місці працюють правоохоронні органи, екстрені та комунальні служби.
Нагадаємо, вранці 8 червня російські війська поцілили кількома безпілотниками по Конотопу на Сумщині. Внаслідок атаки є постраждалі.