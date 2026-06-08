Фото: МВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Відомо про трьох постраждалих людей, які в момент атаки очікували на транспорт на зупинці.

Внаслідок атаки осколкові поранення отримали дві жінки 64 та 65 років, а також 55-річний водій маршрутки. Усіх поранених госпіталізували. Стан однієї з постраждалих жінок (1961 р.н.) медики оцінюють як важкий – вона дістала множинні осколкові травми.

Вибуховою хвилею та уламками понівечено транспорт, зупинковий комплекс і диспетчерський пункт.

На місці працюють правоохоронні органи, екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, вранці 8 червня російські війська поцілили кількома безпілотниками по Конотопу на Сумщині. Внаслідок атаки є постраждалі.