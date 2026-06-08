Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Через обстріли спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки, гараж, автівка та господарська споруда. Постраждали чотири людини: 70-річну жінку госпіталізували у важкому стані, ще двоє чоловіків 47 і 62 років та 90-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині ворог атакував Шахтарську, Дубовиківську, Петропавлівську, Зайцівську і Миколаївську громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні оселі, господарська споруда, автівки.

У Дніпрі пошкоджень зазнали транспортна інфраструктура, кафе та приватний будинок.

У Павлограді пошкоджені автівки та офісна будівля.

Нагадаємо, вночі 8 червня у Холодногірському районі Харковазафіксували щонайменше шість влучань російських безпілотників.