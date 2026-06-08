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08 червня 2026, 07:56

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: понівечені будинки та інфраструктура, є поранені

08 червня 2026, 07:56
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Фото: ОВА
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Вночі 8 червня російська армія 40 разів атакувала Дніпропетровську область, використовуючи артилерію та безпілотники. Внаслідок ударів поранені чотири людини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Через обстріли спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки, гараж, автівка та господарська споруда. Постраждали чотири людини: 70-річну жінку госпіталізували у важкому стані, ще двоє чоловіків 47 і 62 років та 90-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

На Синельниківщині ворог атакував Шахтарську, Дубовиківську, Петропавлівську, Зайцівську і Миколаївську громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні оселі, господарська споруда, автівки.

У Дніпрі пошкоджень зазнали транспортна інфраструктура, кафе та приватний будинок.

У Павлограді пошкоджені автівки та офісна будівля.

Нагадаємо, вночі 8 червня у Холодногірському районі Харковазафіксували щонайменше шість влучань російських безпілотників.

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