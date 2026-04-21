Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області: двоє загиблих та 10 поранених
Протягом доби російські війська завдали 725 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Окупанти застосували різні види озброєння для терору мирного населення:
- Авіаудари: 18 ударів прийшлися по Зарічному, Малокатеринівці, Кушугуму, Оріхову та низці інших сіл.
- Безпілотники: 495 БпЛА (переважно FPV-дрони) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ, Гуляйполе та ще понад 20 населених пунктів.
- Артилерія та РСЗВ: зафіксовано 206 артударів та 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по громадах.
Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей загинули, ще десять отримали поранення.
Надійшло 153 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.
Нагадаємо, 20 квітня війська РФ здійснили удар БпЛА по місту Богодухів на Харківщині. Внаслідок удару по АЗС зазнали поранень троє чоловіків.
