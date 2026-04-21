За сутки российские войска нанесли 725 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Оккупанты применили различные виды вооружения для террора мирного населения:

Авиаудары: 18 ударов пришлись по Заречному, Малокатериновке, Кушугуму, Орехову и ряду других сел.

Беспилотники: 495 БпЛА (преимущественно FPV-дроны) атаковали Запорожье, Вольнянск, Степногорск, Гуляйполе и еще более 20 населенных пунктов.

Артиллерия и РСЗО: зафиксировано 206 артударов и 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня по громадам.

В результате атак по Запорожью и Запорожскому району два человека погибли, еще десять получили ранения.

Поступило 153 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 20 апреля войска РФ нанесли удар БпЛА по городу Богодухов на Харьковщине. В результате удара по АЗС получили ранения трое мужчин.