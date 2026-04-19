У Дружківці FPV-дрон влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежа
У місті Дружківка Донецької області російський FPV-дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що удар припав у балкон на 8-му поверсі, внаслідок чого виникла пожежа в одній із квартир.
На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували загоряння.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, на Сумщина внаслідок російських атак за добу одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. Загалом за добу зафіксовано понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту у 17 громадах області.
