Нічний удар по Чернігову: під завалами виявили загиблого 16-річного хлопця

У Чернігові внаслідок атаки російських дронів загинув 16-річний хлопець та ще четверо людей постраждали

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено сім приватних будинків, із них три повністю знищені вогнем. Також зазнали руйнувань адміністративна будівля, заклад освіти та два автомобілі.

На жаль, загинула одна людина – 16-річний юнак. Його тіло рятувальники виявили під час розбору зруйнованих конструкцій житлового будинку.

Ще чотири особи отримали поранення: три жінки та один чоловік.

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус додав,що були влучання на території промислового об'єкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

Психологи служби надали допомогу 16 постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 17 квітня, російські війська завдали ударів по критичних об'єктах міста Чернігів. Внаслідок удару було пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це без електропостачання залишилися майже 6 тисяч абонентів у місті.