На Сумщині за добу – понад 70 обстрілів, 1 загиблий і 7 постраждалих
На Сумщина внаслідок російських атак за добу одна людина загинула, ще семеро отримали поранення
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, у Великописарівській громаді загинув чоловік, інформація наразі уточнюється.
У Середино-Будській громаді поранення отримали чоловіки віком 51 та 73 роки.
У Сумській громаді постраждали чоловіки 51 та 34 років.
У Верхньосироватській громаді внаслідок атаки, що сталася 18 квітня, поранення зазнали 53-річна жінка, 58-річний чоловік та 72-річна жінка.ин.
Загалом за добу зафіксовано понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту у 17 громадах області.
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано житлові й нежитлові будівлі, інфраструктуру та транспорт у низці громад.
Повітряна тривога в регіоні тривала 18 годин 19 хвилин.
