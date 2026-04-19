На Сумщині за добу – понад 70 обстрілів, 1 загиблий і 7 постраждалих

На Сумщина внаслідок російських атак за добу одна людина загинула, ще семеро отримали поранення

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, у Великописарівській громаді загинув чоловік, інформація наразі уточнюється.

У Середино-Будській громаді поранення отримали чоловіки віком 51 та 73 роки.

У Сумській громаді постраждали чоловіки 51 та 34 років.

У Верхньосироватській громаді внаслідок атаки, що сталася 18 квітня, поранення зазнали 53-річна жінка, 58-річний чоловік та 72-річна жінка.ин.

Загалом за добу зафіксовано понад 70 обстрілів по 31 населеному пункту у 17 громадах області.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано житлові й нежитлові будівлі, інфраструктуру та транспорт у низці громад.

Повітряна тривога в регіоні тривала 18 годин 19 хвилин.

