Понад тисяча ударів по Запорізькій області за добу: двоє поранених
За добу окупанти завдали понад 1100 ударів по Запорізькій області, використовуючи авіацію, безпілотники та РСЗ
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, у Запорізькому районі двоє чоловіків 40 та 77 років отримали поранення внаслідок ворожих атак.
Армія РФ завдала значних ударів по області:
- 25 авіаударів;
- 853 безпілотники різних модифікацій (переважно FPV);
- 5 обстрілів із РСЗВ;
- 238 артилерійських ударів.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автівки та об’єкти інфраструктури, надійшло 78 повідомлень про руйнування.
Нагадаємо, пізно ввечері, 30 березня, російські військові атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків безпілотника загинула людина, ще троє постраждали. Двох із них госпіталізували, серед них – 11-річний хлопчик.
