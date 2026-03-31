Впродовж минулої доби війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді поранення отримали 14 людей, серед яких 6-річна дитина. Пошкоджені будівлі гуртожитку, пенсійного фонду, лабораторії ветеринарної медицини, навчального закладу, адміністративної будівлі, 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків та 5 автомобілів.

У Миколаївській громаді травмовані дві людей. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та літня кухня.

У Шосткинській громаді пошкоджений багатоквартирний будинок, два приватні будинки та автомобіль.

У Сумській громаді пошкоджені приватний будинок, літня кухня та лінія електропередач.

У ряді інших громад області пошкоджені приватні будинки, автомобілі, газові мережі, лінії електропередач, будівлі підприємств та об’єкти транспортної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, фіксували руйнування та збирали докази.

Нагадаємо, 30 березня російські військові скинули дві керовані авіабомби на Глухівську громаду в Сумській області. Раніше повідомлялося про 13 постраждалих.