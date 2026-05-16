Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі
Вранці 16 травня російські військові атакували беспилотниками Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, попередньо 30 та 40 років. У них осколкові поранення.
Відповідні служби наразі обстежують територію ворожого удару.
Нагадаємо, у ніч на 16 травня російські війська масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Військові РФ атакували Київщину безпілотниками: є пошкодження
16 травня 2026, 10:58Нічна атака дронів: у двох районах Полтавщини пошкоджені приватні будинки
16 травня 2026, 10:12Удар по півдню Одещини: ворог поцілив у п’ятиповерхівку та портову інфраструктуру
16 травня 2026, 09:41Сили ППО знешкодили 269 із 294 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
16 травня 2026, 09:14Співачка Олена Тополя зізналась, чи має стосунки після розлучення
16 травня 2026, 00:45Відомий шоумен назвав імена найдорожчих українських артистів
15 травня 2026, 23:45Російська армія майже 40 разів атакувала два райони Дніпропетровської області
15 травня 2026, 22:57В Одесі шахрай переконав пенсіонерку, що її 83-річного брата забрали ТЦК
15 травня 2026, 22:55Окупанти атакували дронами Основʼянський та Новобаварський райони Харкова
15 травня 2026, 22:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »