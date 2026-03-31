Более тысячи ударов по Запорожской области за сутки: двое раненых
За сутки оккупанты нанесли более 1100 ударов по Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и РСС
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в Запорожском районе двое мужчин 40 и 77 лет получили ранения в результате вражеских атак.
Армия РФ нанесла значительные удары по области:
- 25 авиаударов;
- 853 беспилотника различных модификаций (преимущественно FPV);
- 5 обстрелов из РСЗО;
- 238 артиллерийских ударов.
В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, поступило 78 сообщений о разрушении.
Напомним, поздно вечером, 30 марта, российские военные атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате падения обломков беспилотника погиб человек , еще трое пострадали. Двое из них были госпитализированы, среди них – 11-летний мальчик.
