Более тысячи ударов по Запорожской области за сутки: двое раненых

За сутки оккупанты нанесли более 1100 ударов по Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и РСС

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Запорожском районе двое мужчин 40 и 77 лет получили ранения в результате вражеских атак.

Армия РФ нанесла значительные удары по области:

25 авиаударов;

853 беспилотника различных модификаций (преимущественно FPV);

5 обстрелов из РСЗО;

238 артиллерийских ударов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, поступило 78 сообщений о разрушении.

Напомним, поздно вечером, 30 марта, российские военные атаковали Полтавский район ударными беспилотниками. В результате падения обломков беспилотника погиб человек , еще трое пострадали. Двое из них были госпитализированы, среди них – 11-летний мальчик.