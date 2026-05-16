У ніч на 16 травня російські військові атакували Полтавщину безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Зафіксовано падіння ворожих БпЛА у Полтавському та Миргородському районах. Через атаку зазнали пошкоджень приватні будинки.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки та фіксують пошкодження.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня РФ атакувала Україну 294 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.