У Вінниці військовий прийшов додому до колишньої та жорстоко її побив: дівчина стікала кров'ю

Фото з відкритих джерел

У соцмережі дівчина розповіла про жорстоке побиття, яке вона пережила. Зробив із нею це військовий, з яким вона нещодавно розлучилась

Про це у постраждала написала у Threads, передає RegioNews.

Єлизавета розповіла, що 12 травня її колишній хлопець, який є чинним військовим (на посаді кінолога у Вінниці), попросив зайти, щоб просто забрати свої речі. Вона впустила його, нічого не підозрюючи. Проте далі стався справжній жах:

"Проте він увірвався всередину і почав трощити все навколо, а коли ми з подругою спробували викликати поліцію — він накинувся на мене і почав нещадно бити. ​Зараз я в лікарні з тяжкими травмами: закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом кісток носа та множинні забійні рани. Поки я намагаюся оговтатися, поліція замість захисту моїх прав чинить на мене тиск. Мене відмовляють писати нову заяву і змушують погодитися на "розписку" про виплату мізерних 50 тисяч гривень протягом пів року", - пише Єлизавета.

При цьому вона зазначила, що її колишній коханий нібито вже мав приводи в поліцію через насильство над іншою дівчиною, а поліцейські нібито намагались замовчати цей факт.

"Я розумію, що справу намагаються "зам’яти", бо він сержант НГУ, але я не можу мовчати. Через погроми та кров у квартирі власниця виселяє мене негайно. Мені прописано суворий ліжковий режим, але мені буквально нікуди йти, а Віктор за всі ці дні не надав жодної допомоги", - пише дівчина.

УВАГА, ФОТО 18+

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть військового, який побив та обпалив обличчя колишньої дівчини.