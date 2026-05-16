16 травня 2026, 10:58

Військові РФ атакували Київщину безпілотниками: є пошкодження

16 травня 2026, 10:58
Ілюстративне фото: armyinform
Ворог не припиняє атакувати Київщину. Під ударами ворожих дронів – будинки людей та цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Минулої доби повітряна тривога в області оголошувалася декілька разів. В регіоні працювали сили ППО – є збиті ворожі цілі.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

За даними ОВА, наслідки атаки зафіксовані у Вишгородському районі. Там пошкоджено приватний будинок та територію одного з комунальних підприємств. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджені сім транспортних засобів – вантажівки, трактор та легкові автомобілі.

На місцях працювали всі необхідні оперативні служби.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня російські війська масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура.

Київська область війна обстріли безпілотники наслідки пошкодження
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
