Ворог не припиняє атакувати Київщину. Під ударами ворожих дронів – будинки людей та цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Минулої доби повітряна тривога в області оголошувалася декілька разів. В регіоні працювали сили ППО – є збиті ворожі цілі.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

За даними ОВА, наслідки атаки зафіксовані у Вишгородському районі. Там пошкоджено приватний будинок та територію одного з комунальних підприємств. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджені сім транспортних засобів – вантажівки, трактор та легкові автомобілі.

На місцях працювали всі необхідні оперативні служби.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня російські війська масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура.