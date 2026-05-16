Співачка Олена Тополя зізналась, чи має стосунки після розлучення

Фото з відкритих джерел

Після розлучення з Тарасом Тополею співачка не говорила детально про своє особисте життя. На цей раз вона зізналась, чи готова вона вже до нових стосунків

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Олена Тополя зазначила, що зараз почувається щасливою. При цьому співачка додала, що вона зараз заново усвідомлює, що таке щастя.

Водночас артистка зізналась, що в неї зараз немає романтичних стосунків. Вона зазначила, що пообіцяла собі більше не плакати через чоловіків.

"У мене немає чоловіка вже досить давно. Я стала в цьому трохи менш чутливою. Я відрізаю оці всі емоції. Я не в активному пошуку. Я довіряю Творцю свою долю, свою душу. Як має скластися, так і складеться. Я просто приймаю те, що він мені дає і дякую за те, що не дає", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.